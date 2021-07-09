Дополнительные рейсы общественного транспорта организуют в Могилеве ночью 11 июля

Источник материала: БелТА

9 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные рейсы автобусов и троллейбусов организуют в Могилеве ночью 11 июля. Такое решение было принято в Могилевском горисполкоме для удобства гостей республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), прибывающих на железнодорожный вокзал. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении экономики Могилевского горисполкома.

Так, на время прибытия 01.25 дополнительные рейсы автобусов: № 28 - в сторону микрорайона Казимировка (01.34), № 8 - в сторону СШ № 13 (01.35), № 24 - в сторону микрорайона Соломинка (01.36), № 45 - в сторону ул.Фатина (01.37). Также будут работать троллейбусные маршруты: № 2 - в сторону Зеленого луга (01.34) и № 4 в сторону Любужа (01.35).

На время прибытия 01.50 также будут двигаться автобусы № 28 (01.59), № 8 (02.00), № 24 (02.01), № 45 (02.02). Троллейбус №2 отправится в 01.59, а №4 - в 02.00.

Общественный транспорт будет работать и после ночной дискотеки в Александрии. Дополнительные единицы предусмотрены на время прибытия на ж/д вокзал в 03.33. В сторону микрорайона Казимировка в 03.42 выедет автобус №28, по направлению к средней школе №13 - автобус №8 в 03.43, №42 (микрорайон Соломинка) - в 03.44, в сторону ул. Фатина - автобус №45 в 03.45. Движение продолжат троллейбусы №2 и №4 - в 03.42 и 03.43 соответственно.-0-