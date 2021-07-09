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В Минске на пересечении улиц Радиальная и Переходная временно не будет работать светофор
09.07.2021 09:35 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами на пересечении улиц Радиальная и Переходная до 18.00 не будет работать светофор. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-
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ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.
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