Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе из-за аварии без воды было 6 многоквартирных домов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"8 июля в 15.38 в МЧС поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в поселке Дружный Пуховичского района Минской области. Без водоснабжения оставалось 6 многоквартирных жилых домов", - рассказали в пресс-службе.

В 20.00 восстановлено водоснабжение 5 домов. Без воды оставался 1 жилой дом. Сегодня в 8.15 восстановительные работы завершены.-0-