На участке автодороги М6 сегодня будет временно ограничено движение

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 264-м км автодороги М6 сегодня будет временно ограничено движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 13.00 до 14.00 на 264-м км автодороги М6 вблизи аэропорта Гродно запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет ограничено движение в двух направлениях", - уточнили в ведомстве.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-