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На участке автодороги М6 сегодня будет временно ограничено движение
09.07.2021 11:39 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 264-м км автодороги М6 сегодня будет временно ограничено движение, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Сегодня с 13.00 до 14.00 на 264-м км автодороги М6 вблизи аэропорта Гродно запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет ограничено движение в двух направлениях", - уточнили в ведомстве.
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-
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Сс 13.00 до 14.00 на 264-м км автодороги М6 вблизи аэропорта Гродно запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего...
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