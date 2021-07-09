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Производство молока в Брестской области за I полугодие выросло на 2,8%

09.07.2021 15:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Валовое производство молока в Брестской области за I полугодие выросло на 2,8%, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Сергей Буткевич.

За январь - июнь темп роста валового производства молока в регионе составил 102,8%. Это выше среднереспубликанского показателя. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обеспечили абсолютно все районы области. Лучше всех сработали животноводы Ивановского, Кобринского и Пинского, где прирост производства молока составил более 6%.

Несмотря на аномально жаркую погоду, тенденцию удалось сохранить и в июне: в среднем по области темп роста валового производства молока составил 102,9%. "Температурные факторы, безусловно, сказались на ситуации в отрасли, но благодаря предпринятым мерам удалось не допустить резкого спада в производстве. В сельхозорганизациях поменяли распорядок дня и перенесли технологические операции на более ранние и поздние сроки, подкорректировали рацион питания животных", - отметил Сергей Буткевич.

С начала года надой на корову составил по области 3323 кг - на 71 кг больше, чем за первое полугодие прошлого года. Самую высокую прибавку (+213 кг) обеспечили животноводы Ивановского района, получив в среднем от одной буренки 4044 кг молока. Также в тройке лидеров по этому показателю Брестский (4117 кг) и Каменецкий (3706 кг) районы.

Улучшается из года в год товарность продукции - за I полугодие она составила 91,6% (за 2020 год - 91,2%). Во всех без исключения районах этот показатель превышает 90%. Самая высокая товарность молока в Березовском (93,2%), Дрогичинском (92,5%), Пинском и Кобринском (по 92,4%). Сохраняется и тенденция на улучшение качества реализованной продукции. Так, сортом "экстра" продано 76% всего молока, произведенного в регионе, I сортом - 2,7% (в 2020 году - 4%).

"Область достигла высоких результатов в продуктивности молочного скотоводства. Ожидается, что по итогам года удой на корову составит 6,7 тыс. кг. Сейчас для отрасли главное - экономика: стоит задача по снижению издержек производства молока и дальнейшему повышению его качества", - подытожил первый зампред облсельхозпрода.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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За январь - июнь темп роста валового производства молока в регионе составил 102,8%. Это выше среднереспубликанского показателя.
 
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