ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Летнем амфитеатре Витебска

Источник материала: БелТА

9 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 8 и 9 июля в Витебске в рамках подготовки к фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" прошли учения МЧС. По условному сценарию в Летнем амфитеатре сработала пожарная сигнализация. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что крыша над сценой рухнула и произошло короткое замыкание. Это вызвало пожар. Под обломками обрушившейся конструкции находились пострадавшие. Троих раненых вынесли за пределы опасной зоны и передали медикам, также приехавшим на место происшествия. Параллельно работники МЧС занимались ликвидацией очага возгорания.-0-

Фото Александра Хитрова



































