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ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Летнем амфитеатре Витебска

09.07.2021 15:07 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. 8 и 9 июля в Витебске в рамках подготовки к фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" прошли учения МЧС. По условному сценарию в Летнем амфитеатре сработала пожарная сигнализация. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили, что крыша над сценой рухнула и произошло короткое замыкание. Это вызвало пожар. Под обломками обрушившейся конструкции находились пострадавшие. Троих раненых вынесли за пределы опасной зоны и передали медикам, также приехавшим на место происшествия. Параллельно работники МЧС занимались ликвидацией очага возгорания.-0-

Фото Александра Хитрова

ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Летнем амфитеатре Витебска
ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Летнем амфитеатре Витебска
ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Летнем амфитеатре Витебска
ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Летнем амфитеатре Витебска
ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Летнем амфитеатре Витебска
ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Летнем амфитеатре Витебска
ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Летнем амфитеатре Витебска
ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Летнем амфитеатре Витебска
ФОТОФАКТ: Учения МЧС прошли в Летнем амфитеатре Витебска

 
Теги: Витебск
 
 
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8 и 9 июля в Витебске в рамках подготовки к фестивалю искусств "Славянский базар в Витебске" прошли учения МЧС. По условному сценарию в Летнем амфитеатре сработала...
 
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