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Зараженную сальмонеллой приправу изъяли из продажи в Могилеве

09.07.2021 15:41 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Приправу с обнаруженной в ней сальмонеллой изъяли из продажи в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Опасная продукция была обнаружена во время проверки одного из частных торговых предприятий города. "В продаже была обнаружена приправа "Универсальная" с маркировкой Relish производства РФ", - отметили в областной инспекции.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям: завышенному количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), недопустимому наличию сальмонеллы. "Фактическое значение показателя КМАФАнМ превышено в 4,4 раза, обнаружены сальмонеллы в 25 г продукта", - подчеркнули специалисты.

Госстандарт запретил ввоз и обращение этой продукции на территории Беларуси.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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