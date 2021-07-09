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В Минске останки погибшего в Псковской области красноармейца передали его родным
09.07.2021 16:17 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском храме-памятнике в честь Всех Святых останки солдата, обнаруженные российскими поисковиками в районе Себежа Псковской области, передали его родным. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Во время церемонии был передан прах без вести пропавшего в июле 1941 года красноармейца Ивана Васильевича Байдака, уроженца деревни Строчицы Минской области.-0-
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Во время церемонии был передан прах без вести пропавшего в июле 1941 года красноармейца Ивана Васильевича Байдака, уроженца деревни Строчицы Минской области.
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