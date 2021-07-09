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В Минске на участке пр.Победителей 10 июля временно закроют движение

09.07.2021 20:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением праздничных мероприятий 10 июля с 14.30 до 18.30 на участке пр.Победителей от пр.Машерова до пр.Независимости будет временно закрыто движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ГАИ просит минчан и гостей столицы заранее с учетом указанной информации планировать свой маршрут.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ просит минчан и гостей столицы заранее с учетом указанной информации планировать свой маршрут.
 
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