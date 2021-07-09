Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 6 участках

Источник материала: БелТА

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 6 участках будут наносить дорожную разметку в ночь на 10 июля. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 10 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Шаранговича, ул.Бурдейного, ул.Притыцкого, участке ул.Гинтовта от ул.Уручской до ул.Шафарнянской, ул.Харьковской, участке ул.Есенина от ул.Рафиева до ул.Слободской.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-