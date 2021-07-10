Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 11 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 07.00 до 20.00 мобильные аппараты включены в районе моста через реку Свислочь на ул. Ташкентская и на ул. Чкалова, д. 1 (60 км/ч), а с 12.00 до 24.00 они будут контролировать скорость на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр. Независимости, д. 99 (60 км/ч), пр. Партизанский, д. 75 (60 км/ч), ул. Орловская, д. 80 (60 км/ч) и пр. Независимости, д. 156 (80 км/ч).

Помимо этого, с 19.30 до 03.00 аппараты установят на пр. Партизанский, д. 108, к. 2 (60 км/ч), ул. Кальварийская, д. 25 (60 км/ч), ул. Маяковского, д. 24 (60 км/ч) и пр. Партизанский, д. 8 (60 км/ч).

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-