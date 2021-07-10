Источник материала: БелТА

10 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Республиканский семейный проект "Властелин села" финишировал в Александрии. Его победителями стали представители Могилевской области - семья Погодиных из агрогородка Комсеничи Круглянского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава семьи Владимир трудится трактористом-машинистом в ОАО "Комсеничи", его жена Кристина находится в отпуске по уходу за ребенком. Победители проекта воспитывают четырех детей - трех дочерей 8, 10 и 12 лет, а также 2-летнего Николая. В то, что станут первыми, искренне верили и приложили для достижения цели максимум усилий.

Второе место республиканского проекта досталось семье Вадима и Елены Сятковских из деревни Прудинки Витебской области, третье - команде Павла и Татьяны Кулеш из агрогородка Мир Брестской области, в которой подрастают трое детей. Победителями онлайн-голосования стали представители Гомельской области - семья Евгении и Виктории Воробьевых из агрогородка Слобода Мозырского района.

Церемония награждения состоялась на малой сцене республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"). Каждая семья-финалист получила от организаторов сертификат в размере 80 базовых величин и ценные подарки. Победителям проекта присвоено звание "Властелин села".

Конкурсные соревнования проходили на протяжении двух дней. За это время финалисты приняли участие в десяти различных конкурсах - творческих, кулинарных, интеллектуальных и даже шуточном. Первый день прошел на территории шкловского Городского парка культуры и отдыха. Команды готовили драники на открытом огне, распиливали бревна, косили траву, презентовали свои караваи и плели купальские венки.

Второй день соревнований прошел на открытой площадке республиканского праздника "Купалье". Он принес семьям такие испытания, как конкурс-презентация "Семейный обряд", визитная карточка "Добро пожаловать к нам", а также интеллектуальное состязание "Новаторство своего подворья". Кроме того, участники прошли шуточную сельскую эстафету "Работаем в команде", в которой супруги демонстрировали мастерство пеленания ребенка и скоростного вождения тачки, собирали овощи с закрытыми глазами, забивали гвозди и даже рисовали картины. Не менее зрелищным было завершение этого этапа: муж дарил своей второй половинке цветы и на руках нес к финишу.

В этом году "Властелин села" состоялся в 87 районах и объединил 447 семей. За выход в финал в областных турах боролись 98 команд. По словам организаторов, республиканский семейный сельскохозяйственный проект способствует закреплению молодых семей на селе, поднятию престижа сельскохозяйственных профессий, укреплению семейных традиций и совершенствованию института семьи. Его организаторами выступили Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Могилевский областной исполнительный комитет при поддержке ОАО "Белагропромбанк" и Белорусского союза женщин.-0-