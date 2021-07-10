ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"

10.07.2021 19:55 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 10 июля прошла республиканская акция "День открытых дорог" приуроченная к 85-летию со дня образования Государственной автомобильной инспекции республики в которой в торжественной церемонии открытия приняли участие министр внутренних дел Иван Кубраков, начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Дмитрий Корзюк и протоиерей Федор Повный.-0-

Фото Сергея Шелега

ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торжественной церемонии открытия приняли участие министр внутренних дел Иван Кубраков, начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Дмитрий Корзюк и...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Победителями республиканского проекта "Властелин села" стали представители Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by