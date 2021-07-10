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ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
10.07.2021 19:55 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 10 июля прошла республиканская акция "День открытых дорог" приуроченная к 85-летию со дня образования Государственной автомобильной инспекции республики в которой в торжественной церемонии открытия приняли участие министр внутренних дел Иван Кубраков, начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Дмитрий Корзюк и протоиерей Федор Повный.-0-
Фото Сергея Шелега
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В торжественной церемонии открытия приняли участие министр внутренних дел Иван Кубраков, начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Дмитрий Корзюк и...
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