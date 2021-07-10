ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой популярностью среди туристов, особенно нынешним летом, пользуется сплав на плотах по реке Птичь на Полесье. Птичь одна из рек Беларуси с самым быстрым течением, что позволяет осуществлять сплавы на плотах и байдарках. Сплавы начинаются в месте впадения реки Аресы в Птичь в Октябрьском районе, а заканчиваются в месте впадения Птичи в Припять в Мозырском районе.-0-

Фото Сергея Холодилина







































































