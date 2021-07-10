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ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
10.07.2021 22:13 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой популярностью среди туристов, особенно нынешним летом, пользуется сплав на плотах по реке Птичь на Полесье. Птичь одна из рек Беларуси с самым быстрым течением, что позволяет осуществлять сплавы на плотах и байдарках. Сплавы начинаются в месте впадения реки Аресы в Птичь в Октябрьском районе, а заканчиваются в месте впадения Птичи в Припять в Мозырском районе.-0-
Фото Сергея Холодилина
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Птичь одна из рек Беларуси с самым быстрым течением, что позволяет осуществлять сплавы на плотах и байдарках.
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