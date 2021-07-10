ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь

10.07.2021 22:13 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большой популярностью среди туристов, особенно нынешним летом, пользуется сплав на плотах по реке Птичь на Полесье. Птичь одна из рек Беларуси с самым быстрым течением, что позволяет осуществлять сплавы на плотах и байдарках. Сплавы начинаются в месте впадения реки Аресы в Птичь в Октябрьском районе, а заканчиваются в месте впадения Птичи в Припять в Мозырском районе.-0-

Фото Сергея Холодилина

ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
ФОТОФАКТ: Большой популярностью среди туристов пользуется сплав на плотах по реке Птичь
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Птичь одна из рек Беларуси с самым быстрым течением, что позволяет осуществлять сплавы на плотах и байдарках.
 
Новости дня
Новости регионов
 
ФОТОФАКТ: Прошла республиканская акция "День открытых дорог"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by