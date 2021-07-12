Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на 11 участках в Минске

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 11 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Системы контроля включены с 07.00 до 14.00 на ул.Ташкентской (в районе моста через реку Свислочь) и ул.Чкалова, 1 (60 км/ч). На этих участках они будут также работать с 15.00 до 20.00.

С полудня до полуночи датчики будут следить за обстановкой на 53-м км МКАД (90 км/ч); пр.Независимости, 156 (80 км/ч); пр.Независимости, 99; пр.Партизанском, 75 и ул.Орловской, 80 (60 км/ч).

С 19.30 до 03.00 приборы установят на пр.Партизанском, 108, к.2; ул.Кальварийской, 25; ул.Маяковского, 24; пр.Партизанском, 8 (60 км/ч).

В ГАИ призывают водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-