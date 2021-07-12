Купание детей ограничено на Олтушском озере в Малоритском районе

Источник материала: БелТА

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области ограничено купание детей в Олтушском озере. Такая информация опубликована на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Санитарные службы еженедельно мониторят состояние пляжей, берут пробы воды на соответствие требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Лабораторное исследование выявило отклонения в образцах, взятых на центральном пляже Олтушского озера в Малоритском районе.

В Брестской области организовано более 100 зон массового отдыха у воды. Санслужбы призывают купаться только в разрешенных для этого местах, которые специально оборудованы и где ведется контроль за состоянием воды.

В жаркую погоду рекомендуют сократить время пребывания под солнцем, носить головные уборы и одежду свободного кроя из натуральных тканей. Оптимально поплавать 15-20 минут и полчаса провести на суше. Загорать следует до 11.00 или после 16.00, когда понижена солнечная активность. При ухудшении состояния нужно укрыться в тени и попить воды.-0-