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Купание детей ограничено на Олтушском озере в Малоритском районе

12.07.2021 09:23 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области ограничено купание детей в Олтушском озере. Такая информация опубликована на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Санитарные службы еженедельно мониторят состояние пляжей, берут пробы воды на соответствие требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Лабораторное исследование выявило отклонения в образцах, взятых на центральном пляже Олтушского озера в Малоритском районе.

В Брестской области организовано более 100 зон массового отдыха у воды. Санслужбы призывают купаться только в разрешенных для этого местах, которые специально оборудованы и где ведется контроль за состоянием воды.

В жаркую погоду рекомендуют сократить время пребывания под солнцем, носить головные уборы и одежду свободного кроя из натуральных тканей. Оптимально поплавать 15-20 минут и полчаса провести на суше. Загорать следует до 11.00 или после 16.00, когда понижена солнечная активность. При ухудшении состояния нужно укрыться в тени и попить воды.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области ограничено купание детей в Олтушском озере. Такая информация опубликована на сайте...
 
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