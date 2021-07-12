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Более 1,5 тыс. жителей Брестской области с начала года пострадали от укусов клещей

12.07.2021 10:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в январе - июне от укусов клещей пострадали 1547 человек, из них 49,5% детей и подростков. Такая информация опубликована на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Число пострадавших от укусов клещей в регионе уменьшилось почти в 1,2 раза: в январе - июне прошлого года было 1836 человек, в том числе 837 детей (45,6%). "При энтомологических обследованиях биотопов численность клещей за 6 месяцев составила 3,6 экз. на флаго/км. Зараженность боррелиями снятых с тела человека клещей составила 41,8%, возбудителями клещевого энцефалита - 0,16%. Для снижения численности переносчиков клещевых инфекций и предупреждения распространения инфекционных заболеваний проводятся акарицидные обработки в зонах отдыха, оздоровительных лагерях, парках и скверах, агроусадьбах", - сказали в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты обратили внимание, что клещ может присосаться практически везде: в лесу, на пастбище, даче, берегу реки и даже в черте города или деревни. В Брестской области заражение клещевым энцефалитом чаще происходит при посещении активных очагов. Такие регистрируются на территориях Беловежской и Ружанской пущ, в отдельных частях Малоритского, Березовского, Ивацевичского, Брестского, Жабинковского, Кобринского, Барановичского и Ляховичского районов. Заражение возможно и при употреблении сырого козьего молока, редко - коровьего.

Чтобы снизить риск нападения клещей, рекомендовано надевать закрытую одежду светлых тонов, обувать резиновые сапоги или ботинки, прикрывать голову косынкой, кепкой или капюшоном. Для отпугивания кровососов стоит использовать репелленты.-0-

Более 1,5 тыс. жителей Брестской области с начала года пострадали от укусов клещей

 
Теги: Брест
 
 
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Специалисты обратили внимание, что клещ может присосаться практически везде: в лесу, на пастбище, даче, берегу реки и даже в черте города или деревни. В Брестской...
 
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