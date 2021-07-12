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Подросток поранилась о металлический трос на водохранилище в Пуховичском районе

12.07.2021 10:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На водохранилище в Пуховичском районе помощь спасателей понадобилась подростку: она наступила в воде на металлический трос. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

11 июля в 18.17 спасателям поступила информация о несчастном случае на водохранилище Михайловское в Пуховичском районе. На место прибыли работники МЧС. "Нас встретил очевидец, который отдыхал рядом с компанией ребят, и провел к девушке. Она находилась в воде недалеко от берега, - рассказали спасатели. - К месту также подплыл и работник ОСВОД. Девушка жаловалась на боль в ноге. Часть троса находилась в верхней трети правой голени. После того, как медики обезболили ногу, мы с помощью гидравлического инструмента перекусили часть троса и передали подростка работникам скорой медицинской помощи. Девушка находилась постоянно в сознании, с ней поддерживали разговор спасатели и ее друг".

После оказания медицинской помощи подросток была доставлена домой.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На водохранилище в Пуховичском районе помощь спасателей понадобилась подростку: она наступила в воде на металлический трос.
 
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