Подросток поранилась о металлический трос на водохранилище в Пуховичском районе

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На водохранилище в Пуховичском районе помощь спасателей понадобилась подростку: она наступила в воде на металлический трос. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

11 июля в 18.17 спасателям поступила информация о несчастном случае на водохранилище Михайловское в Пуховичском районе. На место прибыли работники МЧС. "Нас встретил очевидец, который отдыхал рядом с компанией ребят, и провел к девушке. Она находилась в воде недалеко от берега, - рассказали спасатели. - К месту также подплыл и работник ОСВОД. Девушка жаловалась на боль в ноге. Часть троса находилась в верхней трети правой голени. После того, как медики обезболили ногу, мы с помощью гидравлического инструмента перекусили часть троса и передали подростка работникам скорой медицинской помощи. Девушка находилась постоянно в сознании, с ней поддерживали разговор спасатели и ее друг".

После оказания медицинской помощи подросток была доставлена домой.-0-