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Запрет на посещение лесов введен в 11 районах Могилевской области

12.07.2021 10:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Запрет на посещение лесов введен в 11 районах Могилевской области. Такая информация размещена на сайте областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

"По данным Минлесхоза, на сегодня из-за высокой пожарной опасности запрет на посещение лесов введен в Белыничском, Быховском, Дрибинском, Горецком, Круглянском, Костюковичском, Могилевском, Славгородском, Чаусском, Чериковском и Шкловском районах области. Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям", - отмечается в сообщении.

При запрете гражданам нельзя находиться в лесах, также ограничение действует на въезд транспортных средств, за исключением транспорта юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со ст.106 Лесного кодекса, а также органов и сил обеспечения национальной безопасности.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Гражданам нельзя находиться в лесах, ограничение действует на въезд транспортных средств, за исключением транспорта юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и...
 
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