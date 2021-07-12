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ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав

12.07.2021 10:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Браслав/Корр. БЕЛТА/. Браслав - курортный город с населением порядка 10 тыс. человек. Он расположен в северо-западной части Беларуси, недалеко от границы с Латвией и Литвой. С 1995 года город служит административным центром созданного Национального парка "Браславские озера". В черте Браслава три озера - Новяты, Бережье и Дривяты. -0-

Фото Андрея Покумейко

ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Браслав
 
 
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Браслав - курортный город с населением порядка 10 тыс. человек. Он расположен в северо-западной части Беларуси, недалеко от границы с Латвией и Литвой. С 1995 года город...
 
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