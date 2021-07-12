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"Гомельтранснефть Дружба" готовит к запуску после реконструкции насосную станцию №4 ЛПДС "Мозырь"

12.07.2021 11:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" провело комплексное опробование насосной станции №4 линейной производственно-диспетчерской станции "Мозырь", модернизация которой проводилась для повышения надежности и эффективности транспортировки нефти в направлении Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

К реконструкции комплекса сооружений НС-4 ЛПДС "Мозырь" приступили в конце 2019 года. Как рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, проект предусматривал переоборудование насосной станции с учетом изменения объемов транспортировки нефти по нефтепроводу Мозырь - Броды в направлении Украины.

В новой насосной установлены четыре магистральных и два подпорных насоса с электродвигателями пониженной мощности. "Что касается подпорных насосов, помимо смещения максимального КПД в диапазон производительности 2000-2700 куб.м/ч, изменилась их гидравлическая характеристика, благодаря которой обеспечивается стабильный напор в диапазоне от 1500 до 3500 куб.м/ч. Таким образом, подпорные агрегаты НС-4 способны эффективно работать в широком диапазоне производительности и обеспечивать при этом резервирование - нахождение в постоянном работоспособном состоянии", - рассказал главный инженер.

Насосная станция №4 технически готова к эксплуатации, отметили на предприятии. Комплексное опробование, которое является необходимым этапом перед сдачей в эксплуатацию потенциально опасного промышленного объекта, подтвердило ранее произведенные теоретические расчеты. Так, фактические КПД агрегатов соответствуют паспортным характеристикам и на 15% превышают показатели установленного на НС-3 оборудования. Это позволит значительно увеличить эффективность при транспортировке нефти, уточнили в ОАО.

С реконструкцией НС-4 ЛПДС "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба" завершает основную программу модернизации насосных станций филиала, направленную на создание надежного и эффективного парка магистральных насосных, отвечающих современным требованиям и объемам транспортировки сырья. После прохождения проверки и получения разрешений в органах Госпромнадзора и Министерства по чрезвычайным ситуациям насосную станцию №4 ЛПДС "Мозырь" планируют запустить в работу.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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К реконструкции комплекса сооружений НС-4 ЛПДС "Мозырь" приступили в конце 2019 года. Как рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО...
 
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