Аэродром ДОСААФ начали строить в окрестностях Бреста

Источник материала: БелТА

12 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Спортивный аэродром ДОСААФ начали строить в Малоритском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель райисполкома Михаил Баценко.

"Аэродром начали строить на 20-м км дороги Брест - Мокраны в самом начале Малоритского района. Выделен земельный участок площадью около 10 га. В обустройстве участвуют и наши предприятия. Этот проект очень интересен Малоритскому району, его реализация рассчитана на два года", - отметил Михаил Баценко.

От аэродрома до Бреста будет 14 км, до Малориты - около 30 км. По проекту там планируется обустроить грунтовую взлетно-посадочную полосу, возвести командно-диспетчерский пункт для управления полетами, строения для хранения автомобильной техники, стоянки для самолетов, а также здания, в которых будут кабинеты администрации и учебные классы. Появится и музейная зона, где установят авиатехнику. Есть задумка наладить сотрудничество с отрядами, которые занимаются поисками и подъемом самолетов, потерпевших крушение в годы Великой Отечественной войны.

"Строятся взлетно-посадочная полоса, дорожная развязка, готовится площадка для возведения зданий и сооружений модульного типа. Если не будет каких-то форс-мажоров, то в следующем году уже сможем выполнять полеты, а полностью заселиться рассчитываем в 2023-м", - рассказал начальник Брестского городского аэроклуба ДОСААФ Алексей Мойсевич.

Посещать аэродром смогут люди разного возраста. Там создадут возможности для занятий парашютным, парапланерным и планерным спортом, а в перспективе и вертолетным. "Предполагаем, что это будет еще одна туристическая точка на карте Брестской области. Она будет интересна не только тем, что там можно будет полетать и прыгнуть с парашютом, но и возможностью познакомиться с авиационной техникой", - добавил Алексей Мойсевич.-0-