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КГК Витебской области проводит горячую линию по нарушениям в использовании и охране земель

12.07.2021 12:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области с 12 по 14 июля проводит горячую линию с жителями региона. Звонить можно по вопросам нарушения законодательства об использовании и охране земель, а также случаям незаконной добычи полезных ископаемых, сообщили БЕЛТА в КГК области.

Обращения будут приниматься с 10.00 до 16.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам (80212) 37-61-65 и (80212) 37-61-52.

КГК области в 2020 году изучал вопрос об эффективности использования земель для добычи полезных ископаемых. Выяснилось, что местные органы власти не наладили системный контроль за соблюдением требований законодательства об использовании и охране земель. Тогда было предложено принять меры для ликвидации свалок мусора и отходов в карьерах, прекращения незаконной добычи песка, провести рекультивацию земель и устранить другие нарушения.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Обращения будут приниматься с 10.00 до 16.00 (перерыв 13.00-14.00) по телефонам (80212) 37-61-65 и (80212) 37-61-52.
 
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