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ФОТОФАКТ: В Гомельской области началась массовая уборка зерновых
12.07.2021 12:55 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Гомельщине началась массовая уборка зерновых. Все районы активно включились в уборочную кампанию, в настоящее время лидирует Речицкий район.-0-
Фото Сергея Холодилина
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На Гомельщине началась массовая уборка зерновых. Все районы активно включились в уборочную кампанию, в настоящее время лидирует Речицкий район.
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