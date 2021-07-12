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В этом году гостями праздника в Александрии стали более 66 тыс. человек

12.07.2021 12:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В этом году гостями праздника в Александрии стали более 66 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"Более 66 тыс. человек в этом году посетили праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в Шкловском районе. Единственный инцидент, который случился на купальском поле, - происшествие с детскими батутами. В целом же праздник прошел спокойно", - подчеркнули в УВД.

В этом году участниками праздника стали 120 субъектов хозяйствования, которые организовали 135 торговых объектов - они разместились на территории более 1,5 км. Для удобства гостей было организовано порядка 3 тыс. посадочных мест. "За один день праздника товарооборот организаций торговли составил Br277 тыс. Было реализовано 4,5 т шашлыка, 9,5 тыс. л пива, 7,6 тыс. л кваса", - рассказала начальник отдела организации торговли и услуг главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Елена Куканькова.

Так, за два дня фестиваля в Александрии в прошлом году участниками были 80 субъектов хозяйствования, которые организовали 120 торговых объектов общей протяженностью более 1,5 км. "Было организовано 1,5 тыс. посадочных мест. Товарооборот составил Br201 тыс. В прошлом году гости съели 3,6 т шашлыка, выпили 6,5 тыс. л пива и 3,5 тыс. л кваса", - отметила Елена Куканькова.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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"Более 66 тыс. человек в этом году посетили праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в Шкловском районе. Единственный инцидент, который случился на...
 
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