Мобильные датчики скорости будут контролировать ситуацию на дорогах Гомельской области

Источник материала: БелТА

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики скорости с 12 июля будут контролировать ситуацию на четырех участках дорог Гомельской области, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

С 12 по 18 июля мобильные контролеры установлены на 334-м км автодороги М8 граница Российской Федерации - Гомель - граница Украины. На данном участке всем транспортным средствам необходимо двигаться со скоростью 60 км/ч. В эти же дни системы следят за ситуацией на 30-м км подъезда к Гомелю от М10. Здесь водители легкового транспорта могут ехать со скоростью 90 км/ч, грузового - 70 км/ч.

Восточный обход в Гомеле в районе пересечения с ул.Головацкого будет под наблюдением 13, 15 и 17 июля. Скоростное ограничение для всех водителей - 60 км/ч.

12, 14, 16 и 18 июля мобильный датчик будет работать в районе дома №32 на пр.Космонавтов в областном центре. Здесь скорость всего транспорта не должна превышать 60 км/ч.

В УГАИ обратили внимание: все датчики работают в двух направлениях.

Госавтоинспекторы призвали водителей всегда сохранять безопасную скорость, ориентироваться на погоду, дорожное покрытие и время суток. "Превышение установленного скоростного режима - это одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий, влекущих, как правило, самые тяжкие последствия", - подчеркнули в УГАИ.-0-