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Датчики фиксации скорости сегодня работают в 4 местах в Гродненской области
12.07.2021 14:11 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области датчики фиксации скорости сегодня работают в четырех местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.
В частности, в Гродно на проспекте Клецкова и улице Суворова, на проспекте Победы в Лиде, а также на автодороге Р99 Барановичи - Гродно в Волковысском районе.-0-
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В частности, в Гродно на проспекте Клецкова и улице Суворова, на проспекте Победы в Лиде, а также на автодороге Р99 Барановичи - Гродно в Волковысском районе.
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