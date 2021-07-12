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Датчики фиксации скорости сегодня работают в 4 местах в Гродненской области

12.07.2021 14:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области датчики фиксации скорости сегодня работают в четырех местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

В частности, в Гродно на проспекте Клецкова и улице Суворова, на проспекте Победы в Лиде, а также на автодороге Р99 Барановичи - Гродно в Волковысском районе.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В частности, в Гродно на проспекте Клецкова и улице Суворова, на проспекте Победы в Лиде, а также на автодороге Р99 Барановичи - Гродно в Волковысском районе.
 
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