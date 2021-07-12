Датчики фиксации скорости сегодня работают в 4 местах в Гродненской области

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области датчики фиксации скорости сегодня работают в четырех местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД облисполкома.

В частности, в Гродно на проспекте Клецкова и улице Суворова, на проспекте Победы в Лиде, а также на автодороге Р99 Барановичи - Гродно в Волковысском районе.-0-