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ФОТОФАКТ: В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов

12.07.2021 16:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов из открытого грунта. Работницы хозяйства собирают огурцы лежа на специальной платформе, прикрепленной к трактору. Платформу, разработанную белорусскими учеными, произвели на одном из предприятий региона, в хозяйстве используется больше десяти лет.

Поставляются огурцы из хозяйства в торговую сеть Гродно и региона, также их закупает одно из заготовительных предприятий, где часть огурцов идет на засолку. В СПК "Свислочь" вместе с огурцами отгружают партнерам и важный для этих целей ингредиент - выращенный на своих полях укроп.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов
ФОТОФАКТ: В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов
ФОТОФАКТ: В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов
ФОТОФАКТ: В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов
ФОТОФАКТ: В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов
ФОТОФАКТ: В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов

 
Теги: Гродно
 
 
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В СПК "Свислочь" Гродненского района приступили к сбору огурцов из открытого грунта. Работницы хозяйства собирают огурцы лежа на специальной платформе,...
 
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