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ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко

12.07.2021 21:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Черешневый сад площадью 5 га заложен в 2017 году. Сейчас в нем около 5 тыс. растений, урожайность в этом году до 7 т сладкой ягоды с гектара. Ягоду хозяйство реализуют через собственную торговую сеть и оптовую торговлю.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
 
Теги: Гродно
 
 
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Черешневый сад площадью 5 га заложен в 2017 году. Сейчас в нем около 5 тыс. растений, урожайность в этом году до 7 т сладкой ягоды с гектара.
 
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