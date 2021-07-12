ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко

Источник материала: БелТА

12 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Черешневый сад площадью 5 га заложен в 2017 году. Сейчас в нем около 5 тыс. растений, урожайность в этом году до 7 т сладкой ягоды с гектара. Ягоду хозяйство реализуют через собственную торговую сеть и оптовую торговлю.-0-

Фото Леонида Щеглова















































