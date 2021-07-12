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ФОТОФАКТ: 7 т черешни с одного гектара собирают в саду СПК им. Кремко
12.07.2021 21:29 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Черешневый сад площадью 5 га заложен в 2017 году. Сейчас в нем около 5 тыс. растений, урожайность в этом году до 7 т сладкой ягоды с гектара. Ягоду хозяйство реализуют через собственную торговую сеть и оптовую торговлю.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Черешневый сад площадью 5 га заложен в 2017 году. Сейчас в нем около 5 тыс. растений, урожайность в этом году до 7 т сладкой ягоды с гектара.
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