Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 14 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", в ночь на 13 июля планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: участок пр. Независимости от МКАД до 9-го км; развязка пр. Независимости - ул. Рогачевская; ул. Шаранговича; ул. Якубовского; перекресток ул. Семашко - ул. Железнодорожная; пр. Любимова; ул. Притыцкого; ул. Гинтовта; ул. Пономаренко; пересечения пр. Пушкина с улицами Притыцкого, Одоевского, Харьковской; участок ул. Есенина от ул. Рафиева до ул. Слободской; участок ул. Слободской от ул. Есенина до ул. Рафиева; участок ул. Есенина от пр. Дзержинского до ул. Слободской; участок ул. Орловской от пр. Победителей до ул. Тимирязева.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-