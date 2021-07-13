Об участках контроля скорости мобильными датчиками в Минске рассказали в ГАИ

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня на 12 участках работают мобильные датчики контроля скорости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Системы контроля будут включены с 07.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00 на ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул.Чкалова, д.1 (60 км/ч).

С полудня до полуночи датчики будут работать на МКАД, 53-м км (90 км/ч), пр.Независимости, д.99 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.75 (60 км/ч), ул.Орловской, д.80 (60 км/ч), пр.Независимости, д.156 (80 км/ч).

С 19.30 до 03.00 приборы установят на пр.Независимости, д.131 к.2 (60 км/ч), ул.Денисовской в районе пересечения с пер.Соколянским (60 км/ч), пр.Пушкина, д.55 (60 км/ч), ул.Притыцкого, д.60 к.5 (60 км/ч).

В ГАИ призывают водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-