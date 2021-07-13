Первая девушка-спасатель на водах заступила на пост в Гомеле

Источник материала: БелТА

13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле заступила на пост первая девушка - спасатель на водах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Студентка ГГУ имени Ф. Скорины факультета физической культуры Кристина Асадчая удачно сдала последнюю сессию второго курса и перешла на третий. Сейчас работает на гомельских водоемах в студотряде матросов-спасателей. Она впервые на таком посту, но рядом ребята, которые уже несколько лет в этом благородном деле. "Наша главная задача - не допустить гибели людей на воде. Дети и взрослые во время отдыха на пляжах теряют бдительность, забывают о безопасности. Нашему отряду приходится быть начеку и на суше, и на воде. Один человек патрулирует с лодки в течение двух часов, второй - контролирует ситуацию с берега, затем меняемся", - рассказала девушка.

Режим дежурства на водоемах приходится и на жаркие часы пик. И скидок на пол спасателя нет. Студенческая команда приходит на водоем к 11 часам, когда на пляжи подтягиваются отдыхающие. Начинает смену обязательный инструктаж по технике безопасности. Ребята загружают лодку спасательными снаряжениями и приступают к работе. Рабочий день длится до 20.00.

"Были тревожные случаи. Например, компания людей в нетрезвом состоянии поплыла за буи. И мы вытащили пловцов на берег. Провели профилактическую беседу, однако пришлось вызвать наряд милиции - не было понимания", - поделилась девушка.





Перед зачислением в отряд Кристина вместе с ребятами сдавала плавание, демонстрировала умение держаться на воде, нырять, управлять лодкой. Экзамен принимали спасатели областной организации ОСВОД. По итогам испытаний в отряд спасателей зачислены 15 человек, им выдали специальную форму. Все ребята рассредоточены по спасательным станциям.

Спасение людей у Кристины, можно сказать, на генном уровне. Ее папа возглавляет Гомельский городской отдел по ЧС. Поэтому девушка понимает важность профилактики, чтобы не допустить беду.

Председатель центральной районной организации ОСВОД, старший поста на каскаде озер Николай Романов подчеркнул, что в этом году подобралась очень сильная команда ответственных и внимательных ребят. Такие отряды ОСВОД совместно с БРСМ формирует третий год подряд. Это новая для республики форма летней занятости для молодых людей. "Эти ребята отважились на благородную миссию по спасению людей. Они очень мужественные, ведь не каждый решится нести ответственность за жизни других, испытывать свои силы, чтобы сохранить человеческую жизнь. Это спортивные, подготовленные ребята, пловцы, гребцы, представители водного поло, кандидаты в мастера спорта. Они физически сильны. Перед началом купального сезона мы обучаем их, как правильно грести на лодке и другим навыкам", - отметил он.

Чтобы ребята оставались в форме, периодически спасатели объявляют тренировочную тревогу. К примеру, по легенде, возле пятого буя тонет человек - и засекают время на секундомере, за которое они доберутся до тонущего, транспортируют его на берег и окажут первую помощь. "Знакомим команду со всеми тонкостями и особенностями дежурства. Всех нацеливаю на работу на предупреждение - важно поговорить с людьми, объяснить риски, предотвратить нарушения", - подчеркнул Николай Романов.





За небольшой промежуток времени матросы-спасатели предотвратили около 20 несчастий на воде. Зачастую такие случаи связаны с маленькими детьми, которых родители оставляли у воды. Ребята из отряда вовремя вытаскивали их из озера. В зоне риска - компании выпивших отдыхающих, которые забывают об опасности у воды. "Они думают, что беда обойдет их, что с ними ничего не произойдет. По статистике, большинство утонувших были нетрезвыми, плавали в необустроенных местах. А что стоит перейти в более безопасные места, где и санитарные нормы соблюдены, и акватория очищена. А самое главное - дежурят спасатели, люди, которые в любую минуту придут на помощь. К тому же не стоит забывать, что у некоторых людей есть заболевания, которые увеличивают риски. Если вы цените свою жизнь и спокойствие своих близких, приходите отдыхать на оборудованные для этого места", - напомнил отдыхающим Николай Романов.

Как рассказали в областной организации БРСМ, отряды матросов-спасателей в регионе создают третий год подряд. В свое время они были первыми в республике и до сих пор остаются единственными в стране. Их работа показала и постоянно подтверждает свою состоятельность. Поэтому совместный проект БРСМ и ОСВОДа будет продолжен, ведь на кону - безопасность и сохранение жизней.-0-

Фото областной организации БРСМ