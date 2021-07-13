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В центральной части Гомеля восстанавливают электроснабжение
13.07.2021 19:19 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В центральной части Гомеля восстанавливают электроснабжение, сообщили БЕЛТА в РУП "Гомельэнерго".
В 16.29 в районе подстанции "Восточная" (110 кВ) областного центра отключались 5 кабельных линий 66 трансформаторных подстанций. Частично нарушено электроснабжение центральной части Гомеля.
"В настоящее время бригады выполняют работы по восстановлению электроснабжения потребителей, работа одной кабельной линии уже восстановлена. По предварительной информации, причиной отключения стала повышенная температура наружного воздуха", - уточнили на предприятии.
Информация о ходе восстановления электроснабжения оперативно обновляется.-0-
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В 16.29 в районе подстанции "Восточная" (110 кВ) областного центра отключались 5 кабельных линий 66 трансформаторных подстанций. Частично нарушено электроснабжение...
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