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ФОТОФАКТ: Две новые фигуры установили перед летним амфитеатром в Витебске
13.07.2021 23:13 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигуры павлина и золотистой виолончели установили 13 июля на площадке перед Летним амфитеатром в Витебске. Это стало хорошим подарком жителям и гостям областного центра, накануне открытия XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-
Фото Александра Хитрова
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Фигуры павлина и золотистой виолончели установили 13 июля на площадке перед Летним амфитеатром в Витебске.
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