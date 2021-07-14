ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Горецком районе стартует уборочная кампания

14.07.2021 08:49 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Горецкого района 14 июля дают старт уборочной кампании. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Горецкого райисполкома Лариса Кривицкая.

"В этот день на поле ОАО "Горецкого райагропромтехника" возле деревни Панкратовка состоится традиционный народный обряд "Зажинки", который символично даст старт уборочной кампании в нашем районе, - отметила Лариса Кривицкая. - В мероприятии примут участие руководство райисполкома, а также представители всех хозяйств. Во время проведения обряда местные жительницы срежут серпами первые колосья, соберут их в снопы и вручат руководителям хозяйств, чтобы жатва прошла благополучно и без потерь".

Представители православной церкви освятят поле и комбайны, после чего техника отправится на уборку озимого ячменя. К слову, в этот сезон в районе предстоит убрать почти 28 тыс. га зерновых.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На поле ОАО "Горецкого райагропромтехника" возле деревни Панкратовка состоится традиционный народный обряд "Зажинки", который символично даст старт уборочной...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 20 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by