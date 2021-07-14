В новой школе в Барановичах будут учиться около 1,7 тыс. детей

Источник материала: БелТА

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в новой школе в микрорайоне Боровки 1 сентября за парты сядут около 1,7 тыс. учащихся, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления по образованию горисполкома Татьяна Шестак.

"Хотя по проекту школа рассчитана на 1020 мест, намерены ее укомплектовать примерно на 1700. Она будет работать в две смены. Изначально планировали открыть восемь первых классов, но в силу большой востребованности дополнительно набираем еще два. С уверенностью могу сказать, что примем 290 первоклашек. Планируем открыть два десятых класса. Одиннадцатых классов, понятно, в этом году не будет", - рассказала Татьяна Шестак.

Строительство учреждения образования вышло на завершающую стадию. Ожидается, что уже на следующей неделе школа будет введена в эксплуатацию и передана на баланс управления по образованию. Параллельно там устанавливают мебель и оборудование, озеленяют прилегающую территорию.

Четырехэтажное здание школы в Боровках спроектировано таким образом, чтобы ученики начальной школы и старшеклассники учились в обособленных корпусах. Помимо учебных кабинетов там есть два спортивных, гимнастический, тренажерный и хореографические залы, сенсорная комната. На улице размещены игровые комплексы и площадки для подвижных игр, легкоатлетический сектор, теннисный корт, коробка для игры в мини-футбол и хоккей.

"В новой школе будет развиваться дополнительное образование. Планируем открыть там филиал Дворца детского творчества и востребованные объединения по интересам", - добавила начальник управления по образованию горисполкома.-0-