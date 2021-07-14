Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ремонтными работами на пересечениях ул.Якуба Коласа с ул.Белинского и Логойского тракта с ул.Калиновского до 16.00 не будут работать светофоры", - рассказали в ГАИ.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-