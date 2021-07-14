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В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры
14.07.2021 11:33 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с ремонтными работами на пересечениях ул.Якуба Коласа с ул.Белинского и Логойского тракта с ул.Калиновского до 16.00 не будут работать светофоры", - рассказали в ГАИ.
ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-
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В связи с ремонтными работами на пересечениях ул.Якуба Коласа с ул.Белинского и Логойского тракта с ул.Калиновского до 16.00 не будут работать светофоры.
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