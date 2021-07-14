Облегченная спецодежда и сокращенный рабочий день - как борются с жарой на предприятиях Могилевщины

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14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Облегченная спецодежда, сокращенный рабочий день и кулеры с холодной водой - предприятия Могилевской области из-за погодных условий перестраивают работу и вводят дополнительные меры защиты трудящихся. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель областной организации профсоюза работников отраслей промышленности "Белпрофмаш" Валентина Шишко.

"Соблюдение температурного режима на предприятиях региона в период жаркой погоды стало главным вопросом повестки дня председателей первичных профсоюзный организаций и профсоюзных инспекторов труда, - отметила собеседница. - Основная их задача вместе с нанимателем - обеспечить меры защиты людей от перегрева на рабочих местах и предотвратить ухудшение их здоровья. Когда температура в производственных помещениях превышает допустимые параметры, в обязательном порядке должны быть установлены дополнительные технологические перерывы, соблюден питьевой режим, сокращен либо смещен график рабочего времени".

Помимо вышеперечисленного необходимо должное вентилирование цехов и хорошая циркуляция свежего воздуха во всех производственных помещениях, особенно там, где идет технологический процесс, уточнила собеседница. Так, с наступлением жары полностью перестроило свою работу одно из крупнейших предприятий областного центра ОАО "Могилевлифтмаш", на котором сегодня трудятся 5670 человек. В первую очередь всех сотрудников обеспечили облегченной формой одежды - закупили легкие футболки с логотипом предприятия.

"Для наших работников увеличено количество технологических перерывов, повсеместно установлены бойлеры и автоматы с охлажденной водой, - рассказал председатель профсоюзного комитета акционерного общества Станислав Лагун. - Изменен режим работы столовой: если раньше она была открыта только в обеденное время, то сегодня здесь можно купить мороженое и прохладительные напитки с 8.00 до 21.00. В этом помещении постоянно работают кондиционеры, поэтому работники могут комфортно принять пищу и отдохнуть в обеденное время. Особое внимание горячим цехам: мы стараемся устанавливать там сквозняки и давать работникам отдохнуть каждые полчаса".

Под контролем на предприятии питьевой режим - здесь организованы пункты розлива питьевой воды, расход которой в организации увеличился за последние недели в 3 раза. Так, за 8-часовую рабочую смену люди выпивают 180 бутылок воды по 20 л. Это примерно 4 т жидкости за один рабочий день. "Конечно же, повлиять на погодные условия мы не можем, но максимально облегчить условия труда на местах обязаны", - подчеркнул Станислав Лагун.

На могилевском текстильном предприятии ОАО "Лента", где трудится 1080 человек, также ведут борьбу с жарой. Здесь закуплена тонировочная пленка для защиты окон от ультрафиолетовых лучей. "В первую очередь мы оклеили все окна в ткацком цеху, через который за 3-4 смены проходит до 150 человек, - уточнила председатель профкома акционерного общества Ольга Малашенкова. - До конца недели защитная пленка появится и в других производственных помещениях. Руководством предприятия дополнительно закуплены 15 вентиляторов, установлены кулеры с водой, на один час сокращен график работы, соблюден режим технологических перерывов".

Бутилированная вода раздается работникам акционерного общества, которые трудятся вне помещения - ремонтно-строительной и хозяйственной группам, водителям автомобилей и погрузчиков, грузчикам складов. К слову, за последний месяц расход воды на предприятии возрос в 2,5 раза. Кроме того, усилен постоянный контроль за физическим состоянием трудящихся: медики делают несколько обходов цехов предприятия за день, увеличены запасы необходимых медикаментов, в первую очередь валидола, сердечных капель, нашатыря.-0-