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ФОТОФАКТ: В Минске проходят республиканские соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель"
14.07.2021 12:11 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 14 июля в течение дня на площадке возле "Минск-арены" проходят республиканские соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель". В спортивном событии принимают участие 54 работника МЧС.-0-
Фото Андрея Покумейко
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В спортивном событии принимают участие 54 работника МЧС.
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