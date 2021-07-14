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В Свислочи военнослужащие снесли 35-метровую дымовую трубу взрывным способом

14.07.2021 12:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Свислочь Гродненской области военнослужащие противоминного центра Вооруженных Сил ювелирно точно снесли 35-метровую дымовую трубу взрывным способом. Она располагалась среди строений, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Военным инженерам предстояло не просто обрушить ветхую трубу, но и рассчитать траекторию падения так, чтобы не были задеты здания вокруг.

"Кладка данной конструкции не очень крепкая ввиду своего возраста, поэтому нам понадобилось чуть менее суток для подготовки к сносу взрывным способом. Еще до начала работ я выезжал на место для инженерной разведки на возможность сноса кирпичной дымовой трубы взрывным способом. В результате было принято положительное решение, произведены расчеты взрывчатых веществ и средств взрывания. Прибыв с командой взрывников на место, мы приступили к подготовке. Самое главное было сделать правильные математические расчеты: при большем количестве необходимого взрывчатого вещества есть вероятность повреждения взрывной волной рядом стоящих объектов, а при нехватке конструкция останется в своем положении и задача будет не реализована", - рассказал руководитель взрывных работ подполковник Дмитрий Матушко.

Как добавил председатель Свислочского районного исполнительного комитета Александр Версоцкий, снос неиспользуемых зданий - это не вся помощь военных. "Ежегодно на уборку урожая выделяется техника от Вооруженных Сил, за что мы нескончаемо благодарны", - отметил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Военным инженерам предстояло не просто обрушить ветхую трубу, но и рассчитать траекторию падения так, чтобы не были задеты здания вокруг.
 
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