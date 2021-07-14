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Жара повлияла на урожай черники в Брестской области

14.07.2021 12:11 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в разгаре сезон заготовки черники, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Заготовители видят, что урожайность черники в этом году будет ниже прошлогодней. Хотя, когда ягода цвела, все ожидали хорошего урожая. На него повлияла сухая и жаркая погода. Где-то из-за недостатка влаги опала завязь, ягода не успела налиться, много мелкой. Черники не хватает заготовителям, поэтому закупочные цены ежедневно повышаются. В некоторых местах за 1 кг просят свыше Br6", - отметили в Брестском областном союзе потребительских обществ.

В Брестской области черникой особенно богаты Ганцевичский, Пинский и Ивацевичский районы. Активно эту ягоду собирают в Ивановском и Дрогичинском районах. Также есть черничники в Малоритском районе и домачевской зоне Брестского района.

В юго-западном регионе вовсю созревают садовые ягоды. Заготовители уже принимают косточковые и смородину. Появляется первая голубика, что, конечно, отражается на ее цене.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестской области черникой особенно богаты Ганцевичский, Пинский и Ивацевичский районы. Активно эту ягоду собирают в Ивановском и Дрогичинском районах. Также...
 
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