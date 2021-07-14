ГАИ Минской области усилит контроль за соблюдением ПДД водителями мототранспорта

Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях предупреждения ДТП с участием мототранспорта и пресечения противоправных действий со стороны водителей двухколесных механических транспортных средств с 15 по 26 июля Госавтоинспекция Минской области проводит республиканскую профилактическую акцию. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

В рамках профилактических мероприятий стражами дорог организованы профилактические рейды с применением гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением, в том числе с использованием нарядов ДПС ГАИ в составе мотопатрулей. Отработка будет проводиться в населенных пунктах и прилегающих к ним автодорогам, а также в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках. Также организована информационно-разъяснительная работа в трудовых коллективах, учреждениях образования, среди представителей соответствующих общественных объединений и клубов, с собственниками мототранспорта о порядке получения водительского удостоверения, постановки мототранспорта на учет и снятия с него, прохождения государственного технического осмотра, необходимости обязательного страхования, правилах безопасного поведения на дорогах при эксплуатации двухколесных транспортных средств и ответственности в случае выявления нарушений со стороны водителей мототранспорта.

Основные факторы, оказывающие влияние на тяжесть последствий, - отсутствие навыков у водителей мототранспорта, нарушение правил маневрирования, лихачество и превышение скорости. С начала года с участием водителей двухколесных транспортных средств произошло 35 ДТП, в результате которых 9 человек погибли, 32 - получили травмы. Одно ДТП совершил мотоциклист в нетрезвом виде. По вине самих водителей мототранспорта произошло 21 ДТП. Всего за указанный период выявлено 1412 правонарушений со стороны водителей мототранспорта, из которых 83 - управление в состоянии алкогольного опьянения, 363 водителя управляли транспортом, не имея на это права.

"Уважаемые граждане, в случае совершения водителями мототранспорта противоправных действий, в том числе зафиксированных автомобильными видеорегистраторами, просим незамедлительно сообщать на телефонную линию 102. Во избежание ДТП ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям механических двухколесных транспортных средств соблюдать правила дорожного движения, быть дисциплинированными и взаимовежливыми на дороге", - добавили в ГАИ.-0-