Источник материала: БелТА

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Брестской области контролируют температурный режим на предприятиях - жалоб от работников не поступало, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный технический инспектор труда областного объединения профсоюзов Павел Федотов.

Профсоюзный мониторинг проводится по отраслям, в сельскохозяйственных организациях - практически повсеместно. Это связано с началом массовой уборки зерновых. При посещении предприятий специалисты обращают внимание на меры, которые принимаются в жару для облегчения труда работников: установление дополнительных перерывов, кондиционирование воздуха, смещение рабочего времени, применение специальных СИЗ, обеспечение работников питьевой водой, состояние и наличие санитарно-бытовых помещений и душевых. На 13 июля обследовано порядка 180 организаций.

"В периоды высоких и низких температур мы все время контролируем ситуацию на производствах - вне зависимости от того, поступали обращения из организации или нет. Смотрим, в частности, включены ли в коллективные договоры, в правила внутреннего трудового распорядка дополнительные специальные перерывы. Этот вопрос постоянно на контроле и, в принципе, уже отработан. Если раньше много было обращений по этому поводу, приходилось разбираться, то сейчас - от случая к случаю", - отметил Павел Федотов.

По его словам, при температуре воздуха на рабочих местах выше допустимых величин (от 26 до 28 градусов в зависимости от выполняемых работ) микроклиматические условия должны рассматриваться как вредные и опасные. Поэтому наниматель обязан предусмотреть меры защиты людей.

По результатам мониторинга технические инспекторы выдали нанимателям рекомендации на устранение более 200 выявленных нарушений законодательства об охране труда. Приостановлена эксплуатация 10 единиц оборудования, механизмов, не соответствующих требованиям безопасности.

О нарушениях температурного режима можно сообщить в Брестское областное объединение профсоюзов по телефону 8 (0162) 21 88 10. Аналогичные горячие линии открыты во всех городских и районных объединениях профсоюзов. Профсоюзный мониторинг в регионе продолжится.-0-