Витебская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации катамаранов

Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебская транспортная прокуратура совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам Витебской области проверила соблюдение законодательства при эксплуатации судов на озерах Сосно в Витебском районе и Лосвидо в Городокском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

В соответствии с правилами пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, утвержденными постановлением Совета Министров от 20 июня 2007 года, каждое маломерное судно должно эксплуатироваться в исправном техническом состоянии с необходимым комплектом оснащения и с соблюдением условий, указанных в свидетельстве о его классификации. Судоводитель обязан принимать все меры для обеспечения безопасности судоходства маломерного судна, предотвращения причинение вреда находящимся на нем людям. При этом запрещается выходить в плавание при отсутствии на маломерном судне, подлежащем государственной регистрации и классификации, техническому освидетельствованию, судового билета, сертификата о допуске судна к эксплуатации и спасательных жилетов.

Установлено, что на озере Лосвидо такие маломерные гребные суда, как катамараны, принадлежащие туристско-оздоровительному комплексу "Лосвидо" УП "Витебсктурист", сдавались на прокат без прохождения в установленном порядке технического освидетельствования. Они также не имели судовых билетов и сертификатов о допуске к эксплуатации. Аналогичные нарушения допустил Витебский районный физкультурно-спортивный клуб "Урожай" на озере Сосно. При этом один из катамаранов эксплуатировался с явным техническим повреждением - он имел трещину на корпусе.

Невыполнение судоводителями требований безопасности при эксплуатации маломерных судов создает потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан при возникновении аварийной ситуации.

К слову, в ходе проверки прокуроры выявили граждан, которые занимались рыбной ловлей и находились в гребных и моторных лодках без спасательных жилетов. У них не было судовых билетов и сертификатов о допуске судна к эксплуатации.

Витебская транспортная прокуратура вынесла владельцам маломерных судов предписания об устранении нарушений законодательства при эксплуатации объектов водного транспорта. Официально предупредила граждан о недопустимости повторного игнорирования правил безопасного пребывания на воде.-0-