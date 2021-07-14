﻿ Цены на многие социально значимые товары в Могилевской области превысили прогнозный показатель. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цены на многие социально значимые товары в Могилевской области превысили прогнозный показатель

14.07.2021 14:17 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии КГК Могилевской области рассмотрены результаты контроля выполнения поручений главы государства по вопросам обеспечения ценовой стабильности на потребительском рынке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Коллегией отмечено, что принимаемые республиканскими и местными органами управления меры по недопущению необоснованного роста цен недостаточны. "На ряд социально значимых товаров рост цен превысил годовой прогнозный показатель (104,9%), - отметили собеседники. - Более того, темп роста на многие продовольственные товары в области оказался самым высоким среди других регионов республики. В этом списке хлеб, полуфабрикаты из мяса птицы, мясо кур и цыплят-бройлеров, сухофрукты, рисовая крупа и др.".

Субъектами торговли систематически допускаются нарушения дисциплины цен. В январе-мае 2021 года такие случаи выявлены комитетом в 58 торговых объектах из 86 проверенных. Цены превышены более чем на 470 наименований социально значимых товаров. По итогам заседания коллегией местным органам власти внесены конкретные предложения. Их исполнение взято на контроль.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллегией отмечено, что принимаемые республиканскими и местными органами управления меры по недопущению необоснованного роста цен недостаточны.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Проблема авиационного шума, открытие хостела - с чем обращались граждане к Турчину в Смолевичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by