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На участках МКАД из-за дорожных работ возможны заторы

14.07.2021 15:03 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участках МКАД из-за дорожных работ возможны заторы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Из-за проведения на некоторых участках МКАД дорожно-ремонтных работ введены временные ограничения движения по полосам. В связи с этим там возможно образование заторов. Ситуацию усугубляют водители, которые пытаются объехать транспортные средства по обочине. Как показывает практика, подобные их действия приводят не только к созданию аварийных ситуаций на дороге, но и к дорожно-транспортным происшествиям", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция совместно с дорожными службами проводит постоянный мониторинг проблемных участков МКАД с дальнейшим принятием технических и профилактических мер. "Между тем, напоминаем, что согласно правилам дорожного движения транспортным средствам запрещается движение по обочинам. Просим водителей не усложнять своими действиями дорожную ситуацию", - добавили в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция совместно с дорожными службами проводит постоянный мониторинг проблемных участков МКАД с дальнейшим принятием технических и профилактических...
 
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