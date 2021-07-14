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Маркевич проведет прямую телефонную линию 17 июля в Витебске

14.07.2021 15:37 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямую телефонную линию проведет министр культуры Анатолий Маркевич 17 июля в Витебском облисполкоме, сообщили БЕЛТА в Минкультуры.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по номеру (80212) 37-40-35.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по номеру (80212) 37-40-35.
 
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