|
Маркевич проведет прямую телефонную линию 17 июля в Витебске
14.07.2021 15:37 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямую телефонную линию проведет министр культуры Анатолий Маркевич 17 июля в Витебском облисполкоме, сообщили БЕЛТА в Минкультуры.
Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по номеру (80212) 37-40-35.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по номеру (80212) 37-40-35.
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)