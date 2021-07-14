МЧС о несчастных случаях: это в большой степени социальная проблема

Источник материала: БелТА

14 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Причины многих несчастных случаев кроются в социальной неустроенности пострадавших. Такое мнение высказал на выездном брифинге с представителями СМИ, приуроченном ко Дню пожарной службы, начальник Витебского областного УМЧС Сергей Мелешкин, передает корреспондент БЕЛТА.

За первое полугодие в Витебской области произошло 511 пожаров, в огне погибли 59 человек. "Чрезвычайное происшествие - это не столько технический термин, сколько социальная проблема. Мы проанализировали причины случившихся в области пожаров и смогли составить условный портрет тех, кто оказывается жертвой таких происшествий. Как правило, это мужчины предпенсионного или раннего пенсионного возраста, оставшиеся без работы и злоупотребляющие алкоголем, чаще всего курящие, проживающие в сельской местности в частном доме, причем без семьи. Картина происшествия с участием хозяина такого дома стандартная: выпил, закурил в постели, вызвал пожар и стал его жертвой. Почти 73% пожаров за первое полугодие обусловлены алкогольным опьянением жильцов домов. Что касается женщин, то чаще других гибнут при пожаре представительницы пожилого возраста, которые также проживают в сельской местности в одиночестве. При этом у них есть заболевания или физические особенности, из-за которых сельчанки не могут полноценно ухаживать за собой и быстро реагировать на чрезвычайное происшествие", - рассказал Сергей Мелешкин.

Он отметил: проблему нужно решать сообща сотрудникам МЧС, местной власти и работникам социальной сферы. Необходимы мероприятия для занятости граждан уязвимой категории и привлечения их к полезной деятельности, во время которой им должны регулярно напоминать о правилах пожарной безопасности.

Что касается субъектов хозяйствования области, то здесь снижается число пожаров. "Этого положительного результата удалось добиться в первую очередь путем повышения ответственности руководителей субъектов хозяйствования, а также принятия мер административного пресечения, то есть запрета эксплуатации объектов. В текущем году внесены шесть предложений о приостановлении деятельности до устранения нарушений, один субъект приостановил деятельность добровольно, три объекта закрыты в судебном порядке. Имеются положительные примеры устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, которые не устранялись на протяжении ряда лет", - поделился Сергей Мелешкин.

Руководитель областного УМЧС заострил внимание на кадровой политике управления. За первое полугодие в ОПЧС Витебской области приняты и прибыли 38 работников среднего и старшего начсостава, 102 работника рядового и младшего начсостава, в том числе 22 из Полоцкого государственного химико-технологического колледжа (ПГХТК). "ПГХТК становится кузницей кадров для УМЧС. Это учреждение образования подготавливает специалистов высокого класса, которых не нужно дополнительно обучать чему-то. Они уже готовые работники МЧС, и мы целенаправленно заранее вместе с колледжем воспитываем молодую смену спасателей", - рассказал Сергей Мелешкин.

В областном управлении планомерно занимаются техническим оснащением подразделений МЧС Витебщины. В этом году приобретут две пожарные автолестницы для Браславского и Лиозненского районных отделов по ЧС. Будут вестись строительные и ремонтные работы, модернизация подразделений в Полоцке, Глубокском районе, Витебске, в том числе на бывшей производственной базе, где разместят часть ПАСО "Витязь".

На выездном брифинге журналисты побывали в лесу и пообщались с работниками МЧС, занятыми в поисковых работах. В распоряжении спасателей спецтехника для передвижения по труднопроходимым участкам - квадроцикл и автомобиль, на котором можно вывозить заблудившихся в лесу людей. "Большинство потерявшихся в лесу граждан - это представители пенсионного возраста. Чаще всего из-за жары или от физического перенапряжения становится плохо, а рядом нет никого, кто мог бы помочь. Поэтому мы призываем детей следить за тем, чтобы их родители пенсионного возраста не уходили в лес в одиночестве, лучше - в сопровождении родственников. С начала года служба "Витязь" выезжала для поисково-спасательных работ шесть раз (за первое полугодие 2020 года - четыре), во время которых обнаружены четыре человека, из них два ребенка", - подчеркнул начальник областного УМЧС.

Также во время рейда по особо уязвимым местам, где могут происходить несчастные случаи, спасатели и журналисты побывали на озере Полонское в поселке Вороны Витебского района. "У нас с вами появилась возможность испытать приобретенный поисково-спасательный катер, который поступил на вооружение ПАСО "Витязь". Аналогов этому катеру на Витебщине нет. Судно способно развивать скорость до 80 км/ч, его грузоподъемность - 1,2 т. До этого на вооружении у спасателей были судна, способные перевозить груз до 800 кг. Наличие подобного катера, безусловно, будет способствовать наиболее оперативному реагированию на ЧС, добраться до терпящих бедствие людей можно будет скорее", - рассказал Сергей Мелешкин.

Вместе с начальником УМЧС журналисты проинспектировали берег озера и обнаружили, что отдыхающие не всегда соблюдают правила безопасности. Многие из них купались недалеко от берега, но это место не было приспособлено для отдыха на воде. Спасатели вынуждены были оставить здесь бригаду ПАСО "Витязь" для предотвращения несчастных случаев. "Мы здесь 30 лет купаемся, это наш пляж, мы его расчистили. Не плавать же там, где полно народу, чтобы инфекции подхватить", - возразила на замечание Сергея Мелешкина местная жительница почти 70-летнего возраста, добавив, что хорошо держится на воде и способна переплыть озеро.

"В области одобрены 80 пляжей, которые оснащены всем необходимым, в том числе там имеются наблюдательные вышки ОСВОДа. И за качеством воды постоянно следят санитарные службы. На сайте любого райисполкома вы можете уточнить эти места и безопасно отдыхать там. В этом году в области утонули 38 человек, в том числе пять детей. Будьте осторожны на воде", - проинформировал руководитель УМЧС и попросил дам не заплывать далеко, держаться возле берега.

"Сегодня одной из приоритетных задач в работе органов и подразделений по ЧС остается обучение детей и подрастающего поколения основам безопасности, поэтому спасатели все чаще и чаще прибегают к инновационным формам и методам работы. Витебская область - лидер в создании центров безопасности: их три - в Витебске, Новополоцке и Барани Оршанского района. С момента их создания обучены более 70 тыс. детей. На сегодня это практически каждый второй школьник. Эстафету создания центров подхватили местные органы власти Чашникского райисполкома. В преддверии Дня Независимости в Новолукомле открыл свои двери центр профилактики "Альтернатива", - подытожил Сергей Мелешкин.-0-