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КГК Брестской области проверил выполнение мероприятий по преодолению последствий аварии на ЧАЭС

14.07.2021 16:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии Комитета госконтроля Брестской области рассмотрены результаты проведенных проверок по выполнению мероприятий Госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, сообщили БЕЛТА в КГК.

Озвучены факты необоснованного получения бюджетных средств, нецелевого и неэффективного использования материальных ресурсов.

Так, на этапе планирования финансирования должным образом не изучалось, насколько необходимо то или иное мероприятие. Объемы ассигнований не являлись оптимальными и подлежали корректировкам. В результате в бюджетных сметах на 2020 год было излишне запланировано финансирование отдельных мероприятий госпрограммы. По результатам проверок по предложению КГК Брестской области излишнее бюджетное финансирование таких мероприятий сокращено на сумму Br1,9 млн, что не отразилось на качестве выполнения необходимых работ.

Установлены факты нецелевого и неэффективного использования материальных ресурсов. Например, 253 т действующего вещества минеральных удобрений, приобретенных за счет средств бюджета на сумму Br432 тыс. для внесения на загрязненные радионуклидами сельскохозяйственные земли, чтобы снизить степень их загрязнения и повысить плодородие, были использованы не по целевому назначению (не на загрязненных радионуклидами землях).

Также установлены не подтвержденные расчетами излишние ассигнования на мероприятия госпрограммы в 2021 году на сумму Br427 тыс. (направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений).

Коллегия областного КГК предложила Брестскому облисполкому устранить нарушения, принять дополнительные меры контроля за эффективным и целевым использованием средств по госпрограмме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Озвучены факты необоснованного получения бюджетных средств, нецелевого и неэффективного использования материальных ресурсов.
 
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