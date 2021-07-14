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Немецкий сигнальный пистолет образца 1934 года нашли в Слониме

14.07.2021 16:13 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме нашли немецкий сигнальный пистолет, сообщила БЕЛТА официальный представитель УГКСЭ по Гродненской области Елена Мисюкевич.

Случайную находку обнаружили во время разбора одной из старых построек в Слониме. Предмет, схожий с пистолетом, находился под напольным покрытием. Чтобы установить, оружие ли это, и определить его вид, судебные эксперты Слонимского межрайонного отдела ГКСЭ провели баллистическую экспертизу.

Установлено: это сигнальный 26-миллиметровый пистолет Leu.Р конструкции Вальтера образца 1934 года немецкого производства. Пистолет изготовлен заводским способом и не является огнестрельным оружием. Несмотря на следы коррозии и значительные повреждения, сохранилось название производителя ERMA ERFURT.

Судебные эксперты напоминают: при обнаружении оружия, боеприпасов, в том числе со следами коррозии, необходимо сообщить о находке в правоохранительные органы. Ни в коем случае не стоит брать в руки, приносить домой предметы, похожие на боеприпасы. Несмотря на визуальную непригодность, они могут представлять опасность для жизни и здоровья человека.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Судебные эксперты напоминают: при обнаружении оружия, боеприпасов, в том числе со следами коррозии, необходимо сообщить о находке в правоохранительные органы. Ни в...
 
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